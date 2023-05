Cagliari, tanti disegni colorati in piazza Medaglia Miracolosa

Un progetto semplice ma molto significativo quello della riappropriazione condivisa della piazza: nel vecchio campo da bocce i piccoli hanno colorato la superficie realizzando una speciale street art.

Dopo la pulizia e la messa in sicurezza dell’area, i “grandi” hanno coordinato i lavori dopodiché sono scesi in piazza per raffigurare cuori, stelle e fiori in quella porzione di terreno ricoperta solo di grigio cemento. Le vernici atossiche sono state solo lo strumento che ha permesso di realizzare l’opera frutto della fantasia degli studenti che ora possono vantarsi di aver abbellito un angolo della loro città.