Cagliari, tamponamento sull’Asse Mediano: fatale un infarto per la donna morta

È stata stroncata da un infarto l’87enne protagonista di un tamponamento sull’Asse Mediano di Cagliari. È quanto si apprende dal 118: i soccorritori, al loro arrivo, non hanno trovato ferite fatali sul corpo dell’anziana. Il tamponamento è avvenuto vicino a via dei Valenzani e allo svincolo per andare al Poetto. I medici hanno escluso che il decesso possa essere legato al tamponamento: a tradire il cuore della nonnina, probabilmente, la grande paura per l’incidente.