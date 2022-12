Ora vedremo gli sviluppi di una vicenda che ha e avrà molto da insegnare per una corretta gestione degli alberi e del verde pubblico in particolare.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico, che ne aveva subito chiesto conto in tutte le sedi, è stato individuato quale persona offesa e farà ancora una volta la sua parte, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Deiana. Individuata quale persona offesa anche la Regione autonoma della Sardegna e vedremo quali attività porrà in essere.

Taglio dei pini in viale Buoncammino. Via al processo. “Si aprirà davanti al Tribunale di Cagliari il 19 aprile 2023 il dibattimento penale relativo ai contestati reati ambientali per il taglio di una decina di pini d’Aleppo in viale Buoncammino effettuato nel settembre 2020 in assenza di autorizzazioni paesaggistiche e storico-culturali (queste ultime poi arrivate), nonostante la presenza dei rispettivi vincoli”, spiega il Gruppo di intervento giuridico.

