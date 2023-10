Cagliari, svolta sulla morte di Mario Mulas: due stranieri fermati e rinchiusi a Uta

Svolta sul mistero della morte di Mario Mulas, il 75enne precipitato dalla finestra del suo appartamento al primo piano in viale Elmas a Cagliari. Due stranieri, presumibilmente residenti nel rione di Sant’Elia, sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile e rinchiusi nel carcere di Uta. Potrebbero avere avuto un ruolo determinante sulla morte, mai etichettata dagli investigatori come frutto del caso, di Mulas. Le indagini sono condotte dalla pm Rita Cariello. La notizia dei due fermi si è fatta largo in mattinata, quando sono stati annullati gli accertamenti tecnici irripetibili. L’avvocato della famiglia Mulas, Luca Sannio, è netto: “Tutti i parenti sono avvolti nel dolore e confidano nella giustizia”.