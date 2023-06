Cagliari, svolta sui rifiuti: in via dei Valenzani arriva il nuovo ecocentro con fontana ornamentale

Una fontana ornamentale aprirà il nuovo ecocentro di via dei Valenzani. Il Comune decide di dare un tocco di verde all’impianto per il conferimento dei rifiuti che nascerà a pochi passi dal parco di Monte Claro.

Servirà un’utenza di circa 30 mila abitanti che in via dei Valenzani potranno conferire “frazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di provenienza domestica e non domestica”, in un’area interamente di proprietà comunale me di circa 3 mila 983 mq.

Un progetto necessario per l’amministrazione perché l’introduzione e la progressiva implementazione della raccolta porta a porta ha determinato in città l’esigenza di realizzare nuove strutture organizzate su più sedi, una struttura ogni 30 mila abitanti, in modo da consentire ai cittadini il conferimento diretto delle frazioni di rifiuti per le quali risultava difficile rispettare i vincoli temporali del servizio e per il conferimento delle altre frazioni per le quali non era prevista la raccolta domiciliare.

L’impianto avrà all’ingresso un’insegna con logo “Ecocentro” da posizionare in corrispondenza dell’accesso carrabile e sarà dotata di un impianto di illuminazione.

Una pergola, con specie rampicanti, sarà posizionata in corrispondenza della zona uffici e tutta la struttura verrà circondata da una cintura di verde con l’utilizzo di varie specie vegetali, sia lungo il perimetro, ma anche all’interno. Mentre altri filtri verdi saranno sistemati in corrispondenza dell’area dei cassoni e degli uffici mediante la realizzazione di pergole, aiuole e il posizionamento di vasi e fioriere di medie dimensioni.

Infine previsti anche maxi vasi per consentire la piantumazione di arbusti scenografici di grandi dimensioni (area dei cassoni e conferimento rifiuti in genere) e una fontana ornamentale in corrispondenza dell’area di ingresso.

Prevede, una zona di conferimento dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con contenitori scarrabili, accessibile attraverso una rampa che conduce a una piattaforma sopraelevata, per rendere agevoli le operazioni di scarico da parte degli utenti. Una seconda zona, protetta dagli agenti atmosferici con sistemi di copertura, dedicata al conferimento dei rifiuti pericolosi (batterie esauste, farmaci scaduti, barattoli di vernice e simili) e al deposito dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, condizionatori, lavatrici, televisori, apparecchiature informatiche, sorgenti luminose);

Una terza zona dedicata al deposito di rifiuti non pericolosi in contenitori di minori dimensioni e la separazione delle aree dedicate agli utenti dell’Ecocentro da quelle destinate alla movimentazione dei contenitori e agli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Infine una fascia perimetrale recintata e piantumata con essenze arbustive e arboree autoctone e la presenza costante di operatori di ausilio agli utenti per il conferimento dei rifiuti e per un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro avvio a recupero o a smaltimento.