Cagliari, svolta sicurezza in centro: ecco le telecamere per beccare ladri e furbetti dei rifiuti

Svolta sicurezza in centro a Cagliari, sperando però che sia sufficiente. Ecco le nuove telecamere, pronte per essere accese, già installate nella centralissima via Garibaldi. Gli operai sono ancora al lavoro per ultimare i collegamenti, ma già i primi occhi elettronici sono visibili da tutti, da chi fa una semplice passeggiata sino ai negozianti. Una novità che fa esultare i commercianti, come si può leggere nella pagina ufficiale Facebook del “Centro commerciale Cagliari centro”, realtà che riunisce decine di negozi: “In via Garibaldi Sono iniziati i lavori per la messa in opera delle telecamere di vigilanza. Finalmente presto sarà possibile identificare chi delinque, chi sporca, chi abbandona i rifiuti, chi entra in macchina dalle traverse, chi fa gli slalom tra i passanti con monopattini e biciclette e così via. Chiedevamo più controlli, Finalmente presto ci saranno”, affermano i titolari di negozi di abbigliamento, oggettistica per la casa e food.

Non solo quindi una mossa per tentare di scoraggiare i malviventi, ma anche per fare in modo di evitare incidenti e investimenti. Il rischio di essere presi in pieno da una bici o un monopattino, soprattutto negli ultimi tempi, è aumentato.