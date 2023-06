Cagliari, svolta per Buoncammino: l'ex carcere sarà anche un museo con uffici e aree culturali

Il futuro dell’ex carcere di Buoncammino per il Demanio, attuale proprietario della struttura chiusa dal 2015? Dovrà essere, anche, un museo della memoria con uffici e spazi culturali. A dirlo è Rita Soddu, direttrice dell’agenzia demaniale sarda, a margine della conferenza in Comune sulla riqualificazione di via Simeto. “Sarà fatto tutto d’intesa con Comune e Regione”, ha affermato la Soddu. “Una parte sarà dedicata, lasciando immutate le celle, alla memoria carceraria”. Il gigante di cemento abbandonato da quasi un decennio, quindi, rinascerà in chiave principalmente culturale. E lì, in uno spazio comunque molto vasto, possono trovare spazio anche le proposte fatte dal Comune un anno fa, a maggio 2022, durante la presentazione dei lavori del nuovo viale Buoncammino. Quali? Alloggi per studenti e spazi per la movida, con incluso anche il museo ritirato fuori dagli stessi vertici del Demanio.