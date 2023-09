Cagliari, svolta in via Stoccolma: maxi trasloco di banchi e 200 sedie a Is Mirrionis (VIDEO)

Protezione civile in azione in via Stoccolma a Cagliari, dopo tanti giorni di caos, proposte giudicate assurde dai genitori come le tende nel campo da calcio e poi naufragate, duecento bambini delle primarie andranno alla Italo Stagno di Is Mirrionis. Impossibile fare lezione nella parte della scuola a rischio cedimenti e crolli. Così, nonostante i mal di pancia degli insegnanti che ieri hanno disertato la riunione del consiglio di istituto, sono partite le cosiddette grandi manovre. La speranza? Partire con le lezioni già da lunedì prossimo.

“Ieri non è stato raggiunto il numero legale nella prima riunione decisiva”, spiega Pino Aquila, presidente del consiglio di istituto. “Se anche oggi andrà così, il Comune, in qualità di ente che ha potere decisionale, firmerà il via libera all’unica soluzione fattibile, cioè il trasferimento a Is Mirrionis”.