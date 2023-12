Cagliari, svolta al Villaggio dei Pescatori: sì al ponte ciclopedonale tra La Playa e Giorgino

Un ponte ciclopedonale metterà in relazione La Playa e Giorgino. E il Villaggio dei Pescatori sarà così raggiungibile anche a piedi o in bici.

A fronte di 1, 7 milioni di avanzo libero per il 2023, nell’ultima seduta del consiglio sono stati approvati emendamenti della minoranza per 1.1 milioni.

Di questi 300 mila andranno per interventi per la sicurezza stradale e l’abbattimento delle barriere architettoniche e 400mila per interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola Satta di via Angioy (interventi che consentiranno di realizzare finalmente le cucine) Inoltre 400mila saranno destinati ai lavori di efficientamento energetico dell’impianto sportivo Monte Mixi e a questi si aggiungono 250mila euro per il 2024 per la progettazione del ponte ciclopedonale di Giorgino.

“Siamo molto soddisfatti degli interventi che siamo riusciti a far approvare, lavorando insieme per il bene della città”, dichiarano i consiglieri del centrosinistra