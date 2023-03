Cagliari, svaligiata l'auto di un operaio: "Seicento euro di danni e non posso lavorare"

Ennesima auto presa di mira dai ladri a Cagliari. Stavolta i malviventi sono entrati in azione nel rione di Is Mirrionis, nella notte: la macchina svaligiata è la Fiat, blu, di un operaio termoidraulico, Andrea Vacca. Il 45enne ha fatto l’amara scoperta stamattina, quando stava per andare al lavoro. Finestrino in frantumi e addio a tutta la sua attrezzatura, i danni sono ingenti: “Il valore della sola cassetta è di quattrocento euro, con i danni alla macchina raggiungiamo i seicento euro”, spiega Vacca. Nelle prossime ore andrà a sporgere regolare denuncia ai carabinieri, nel frattempo però è a terra, in tutti i sensi.

“La cassetta con gli attrezzi mi serviva per lavorare, dentro ci sono martelli, chiavi e strumenti vari. La cassetta è di marca Wurth, chiunque la veda me chiami e me la restituisca. Il mio numero è +393492688944”.