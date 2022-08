C’è un cantiere aperto e mai chiuso a Cagliari. E’ in viale Sant’Avendrace. Buio e insicuro. I ladri non solo hanno svaligiato nella notte di Ferragosto tutto quel che c’era nella trattoria “Vecchia Cagliari”, una delle più buone e rinomate della città. Hanno rubato decine di vino doc, i prosciutti, i formaggi. A poca distanza da una delle rotatorie più grandi della città, hanno aperto il portone con un piede di porco e lo hanno devastato. Hanno spaccato e divelto la porta. Sono entrati indisturbati, senza telecamere, e hanno fatto razzia. Hanno preso gli amari, li hanno bevuti e poi distrutti col vetro per terra. Hanno perlustrato tutto quel che potevano, anche i contanti nascosti nei libri, sono rimasti a lungo dentro uno dei locali più storici di Cagliari, e hanno rubato con una tranquillità che fa paura. Al ristoratore Marcello Corrias, noto per la qualità del cibo proposto e per la sua onestà, non è rimasta che allargare le braccia: “Abbiamo fatto denuncia ai carabinieri- racconta-so solo che il 16 agosto, alle 8,30, sono tornato al locale e l’ho trovato sottosopra. Diecimila euro di danni. E’ stata davvero una tristezza, desolante.Hanno rubato tantissimi vini doc, soldi, formaggi, tutto quel che di bello avevamo dentro il ristorante”. La trattoria degli astici, del granchione, ddel risotto più saporito cucinato dal cuoco Ignazio sotto la regia del sapiente Marcello: nessun rispetto, tutto ko.

La Vecchia Cagliari è una delle poche trattorie doc rimaste a Cagliari, la vecchia cucina cagliaritana, quella dove puoi trovare ancora i gianchetti e la burrida. I ladri sono entrati a colpo sicuro, i carabinieri indagano. C’è una banda che sta colpendo a raffica in tutta la zona, tra negozi bar e ristoranti. C’è una città Sola. Buia. Insicura. Qualcuno ha deciso di lasciare soli e abbandonati i commercianti di Sant’Avendrace? Nel silenzio del sindaco Paolo Truzzu e del presidente del consiglio comunale, Edoardo Tocco. La Vecchia Cagliari, cucina doc da maestri, si rialzerà.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'articolo Cagliari, svaligiata la trattoria Vecchia Cagliari: “Noi a Sant’Avendrace, soli e indifesi” proviene da Casteddu On line.