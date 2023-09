Cagliari, studentessa va al pronto soccorso per un malore e muore dopo le dimissioni: addio a Nicoletta Manconi

Si sente male, va al pronto soccorso e viene dimessa. Torna a casa e la mattina dopo riaccusa il malore e muore. Orgosolo in lacrime per Nicoletta Manconi, 24 anni, studentessa, morta lunedì a Cagliari. Ora la Procura vuole vederci chiaro e ha aperto un procedimento.

La ragazza ha avvertito dei dolori allo stomaco domenica mattina e si è recata di sera al pronto soccorso del Santissima Trinità, dove viene sottoposta a una serie di esami e le viene diagnosticata una gastrite acuta. La giovane torna a casa, ma la mattina dopo sente nuovamente i dolori. Arrivano i soccorsi del 118, ma trovano Nicoletta Manconi priva di sensi. La 24enne morirà durante il trasporto al Brotzu. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano L’Unione Sarda, oggi in edicola. I familiari sono rivolti a un legale e hanno formalizzato una querela. E la Procura ha aperto un procedimento e ha incaricato un medico legale per l’accertamento delle cause della morte, per risalire a eventuali sintomi che avrebbero potuto portare a una diagnosi differente. Ieri l’autopsia: la perizia sarà depositata tra 3 mesi. Nicoletta lascia un papà, una mamma, un fratello e una comunità, quella di Orgosolo, sconvolta. Tutti ora vogliono la verità.