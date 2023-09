Cagliari, stop del Tar al Comune: la Pinseria dal Corsaro resta aperta

Stop del Tar al Comune: il Corsaro resta aperto. Arriva la sospensiva da parte dei giudici amministrativi. Congelata la chiusura di 8 giorni consecutivi dal 26 settembre 2023 al 3 ottobre 2023, compreso, della “Pinseria Dal Corsaro” stabilita dal Comune di Cagliari, dopo il blitz della polizia municipale del 26 agosto scorso. Quel giorno, poco dopo le 18, gli agenti trovano al porticciolo di Marina Piccola 2 mq di suolo pubblico occupati da due cavalletti utilizzati a scopo pubblicitario reclamizzanti la scritta “Pinseria dal Corsaro e più”. I cavalletti, secondo gli agenti creavano “pericolo e intralcio alla circolazione pedonale. Da qui la chiusura per 8 giorni.

La società, difesa dagli avvocati Francesco Cocco Ortu e Giulio Steri, ha fatto ricorso al tar e ha ottenuto la sospensione “in via momentanea dell’esecuzione del provvedimento di chiusura dell’esercizio per otto giorni, consentendo alla ricorrente di continuare l’attività di pubblico esercizio”.

Questo perché “nella valutazione dei contrapposti interessi va consentito alla ricorrente di proseguire l’attività di pubblico esercizio fino alla camera di consiglio del 18.10.2023; che, ove la domanda di misure cautelari collegiali dovesse essere respinta, o qualora all’esito della camera di consiglio venisse pronunciata sentenza c.d. “immediata” di rigetto, la disposta chiusura dell’esercizio per otto giorni ben potrà essere eseguita in via differita rispetto al periodo originariamente stabilito”.

I giudici hanno anche chiesto al Comune una succinta e documentata nota di chiarimenti sulla vicenda. La prossima seduta il 18 ottobre.