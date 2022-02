Cagliari, stop alla casetta abusiva nel cuore di Sant’Elia: sequestrata dalla Polizia Locale

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Cagliari, stop alla casetta abusiva nel cuore di Sant’Elia: sequestrata dalla Polizia Locale. Stamattina il personale della Sezione Sorveglianza Edilizia della Polizia Locale ha sequestrato penalmente un manufatto abusivo costruito nello sterrato tra i palazzi di Via Schiavazzi e Via Utzeri.La costruzione, in cls e blocchetti, risultata in fase di realizzazione, è stata edificata senza permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico su terreno Comunale, per una superficie di circa 50 mq. Per quanto accertato seguirà una comunicazione alla Procura della Repubblica di Cagliari e una comunicazione agli Uffici comunali per le procedure di competenza, a carico del Responsabile dei lavori abusivi. L’intervento eseguito in forza dalla Polizia Locale del Comando di Via Crespellani si è svolto senza alcuna problematica, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo. Il Comando della Polizia Locale sta programmando una serie di verifiche a tutela del territorio cittadino.