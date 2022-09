I poliziotti hanno identificato l’uomo, 35enne, già conosciuto per i suoi precedenti di polizia, denunciandolo per furto aggravato. La bicicletta è stata restituita dagli agenti al suo legittimo proprietario.

Spezza la catena e ruba una bici a Sant’Avendrace: nei guai un pregiudicato Proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei furti e dei reati predatori, soprattutto nelle zone dove tali fenomeni sono più insistenti. In particolare, nella giornata di ieri, nel quartiere di Sant’Avendrace e vie limitrofe. In mattinata, grazie alla segnalazione di un cittadino effettuata al 113, gli agenti della Squadra Volanti hanno colto sul fatto un individuo mentre smontava le ruote di una bicicletta di cui si era appena impossessato, riuscendo a spezzare la catena di sicurezza con cui il proprietario la aveva legata ad un palo.

