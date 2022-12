Cagliari, spettacolo con pappagalli ed elefanti: in via San Paolo arriva il circo Orfei

Arriva il circo Orfei con gli animali. Pappagalli e elefanti come illustrano le locandine. Dopo l’autorizzazione concessa dal Comune torna a Cagliari il circo. Sarà allestito in via San Paolo e resterà in città dall’8 dicembre fino al 10 gennaio (come da richiesta di suolo pubblico per l’allestimento del tendone), ma esiste la possibilità di proseguire fino al 30 gennaio.