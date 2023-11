Cagliari, spesa sotto le feste al mercato: aperture straordinarie alla vigilia di Natale e Capodanno

Arrivano le feste di Natale e il Comune consente le aperture straordinarie nei mercati cittadini. Dopo le richieste dei concessionari circa l’apertura straordinaria dei mercati cittadini nel periodo delle festività natalizie, l’amministrazione ha accolto positivamente l’iniziativa ed ha disposto che i mercati civici di San Benedetto, via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia e Santa Chiara apriranno al pubblico in via eccezionale nelle seguenti giornate: venerdì 8 dicembre dalle ore 7 alle 14:00. Orario identico anche domenica 24 dicembre, domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio.

“Abbiamo voluto venire incontro alle esigenze sia dei concessionari che dei cittadini”, dichiara l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “colgo l’occasione per invitare tutti ad effettuare gli acquisti per le nostre tavole presso i mercati Civici di San Benedetto, Via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia e Santa Chiara: prodotti di assoluta qualità e freschezza”.