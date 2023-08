Cagliari, spesa e disagi al mercato di via Quirra: boom di clienti tra i bagni chiusi e gli ascensori guasti

Affollato il mercato di via Quirra. Complice la temperatura meno elevata del solito in tanti hanno rinunciato alla spiaggia per la spesa tra i banchi del pesce e della frutta nella struttura di Is Mirrionis. Ma non mancano i disagi. “È bello vedere il mercato di via Quirra così vivo di sabato”, commenta Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “purtroppo attraversa momenti difficili dovuti alle manutenzioni carenti, al mal funzionamento degli ascensori, ai bagni chiusi per i cittadini, all’impianto di condizionamento che funzione in un piano si e nell’altro no, insomma tanti disagi, non bastava la crisi economica. Tutto questo perché mancano politiche di sensibilizzazione e rilancio da parte del Comune. Ah il Comune ha fatto figli e figliastri finanziando con 40 milioni un solo mercato, mentre via Quirra e il resto dei mercati con zero interventi”.