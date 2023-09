Cagliari, spazzatura gettata ovunque: regna il degrado in vari quartieri della città

Un collage che di certo non è invidiabile e ben lontano dalle cartoline che ritraggono le bellezze del capoluogo sardo: da Mulino Becciu a piazza delle Muse sino a viale La Plaia (tra l’altro al buio la notte, per metà strada, da aprile) lo scenario è sempre lo stesso. Vere e proprie discariche abusive, anche sanitari usati e abbandonati sui marciapiedi. Spunta anche un divano vicino ai raccoglitori dei rifiuti stracolmi di sacchi e la carcassa di una macchina incendiata occupa un parcheggio da chissà quanto tempo. Non solo: ai piedi della chiesa in piazza San Michele cartacce, cassette in legno e addirittura abiti usati sono accatastati in vari angoli ben visibili. I cittadini protestano e segnalano con la speranza che vengano effettuate le bonifiche opportune.