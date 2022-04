Nella giornata di venerdì 15 aprile sono iniziati i lavori di installazione dei giochi nelle aree per bambini presso il Parco di Terramaini. L’intervento, che si concluderà nelle prossime settimane, vedrà la sostituzione dei giochi ammalorati dal tempo e il loro ripristino a piena funzionalità. «La nostra città vuole essere sempre più a misura di famiglia e in questo la presenza di aree giochi per i bambini risulta un elemento molto importante. Purtroppo diverse aree giochi per bambini presenti nei parchi e nelle aree verdi cittadine versano in condizioni di scarsa fruibilità – commenta Giorgio Angius, Vice Sindaco e Assessore del Verde – e proprio nell’affrontare gradualmente questa situazione critica si è indirizzata l’azione dell’Amministrazione, da quando si è insediata”.

“Lo scorso anno – proesegue l’assessore – gli uffici sono intervenuti nel ripristino dell’area giochi del Parco dell’Ex-Vetreria e del Giardino di quartiere di Via Euclide, mentre sono state realizzate ex novo le aree giochi in quartieri periferici prima non serviti, come la Piazza Callas a Sant’Elia, il Parco di Via Giotto a Mulinu Becciu e il Giardino di Via Eroi d’Italia a Pirri. L’azione di ripristino dei giochi del Parco di Terramaini, una volta che sarà ultimata nelle prossime settimane, proseguirà presso il Parco di San Michele: per l’estate contiamo di poter rivedere giocare i nostri bambini anche all’ombra del Castello di San Michele»

