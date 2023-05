Cagliari, sotto via Roma riemerge la città antica: lavori al rallenty a un passo dall'estate

I resti delle mura dell’antica Cagliari sono comparsi durante i lavori per la nuova via Roma. Scavo dopo scavo, gli operai sono arrivati con le ruspe sino ai reperti della città antica. L’impresa ha avvisato il Comune che, da prassi, ha dovuto contattare la Sovrintenenza. Risultato: esperti in azione per controllare i reperti ritrovati e operai fermi per qualche giorno. Un ulteriore rallentamento, che segue quello dei primi dieci giorni di cantiere, che arriva a poche settimane dall’inizio dell’estate e fa preoccupare più di un commerciante. Dall’amministrazione comunale spiegano che “sapevamo di trovare, in via Roma, le basi delle antiche mura della città”. Nessuna sorpresa, quindi, ma ora bisognerà definire, e possibilmente in tempi rapidi, come preservare al meglio i ritrovamenti e far proseguire il cantiere.

Tra i portici e la passeggiata centrale è ormai tutto scavato, l’antica pavimentazione è stata tutta trasferita in un’area di via Po e, dopo un esposto, ci sono accertamenti in corso sui basoli ottocenteschi. Il cantiere di via Roma va avanti e i cagliaritani sperano che non ci sia più necessità di rallentamenti e verifiche. Commercianti e ristoratori, su tutti, che temono un calo degli affari proprio per la via Roma blindata anche durante gli arrivi delle crociere e dei vacanzieri.