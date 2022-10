Macchine parcheggiate ovunque. C’è il caos negli spazi della sosta del Brotzu. Tanto che la sosta selvaggia ha bloccato il servizio di tamponi Covid “drive through” del grande ospedale di piazzale Ricchi. Solo l’intervento della polizia municipale ha risolto il problema. Ma dall’ospedale chiedono una soluzione definitiva. Il caso è arrivato anche in consiglio comunale.

“Questo deplorevole fenomeno si verifica anche negli accessi del Pronto Soccorso e Rianimazione creando severo intralcio al transito dei mezzi ospedalieri”, denuncia Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale e autore di un’interrogazione, “un fenomeno che si verifica anche negli altri ospedali cagliaritani, segnalato dalle direzioni sanitarie”. Un problema complicato da risolvere perché si tratta di mobilità in spazi privati ma di uso pubblico. Fino a qualche anno fa l’ospedale garantiva un servizio di rimozione poi cessato a causa di alcuni cavilli giuridici. “Così al momento non è possibile intervenire per la rimozione di veicoli che provocano impedimento al regolare transito delle ambulanze”, aggiunge Marcello che chiede a sindaco e giunta, di risolvere il problema “attraverso la ditta di rimozione attualmente operante in città”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail