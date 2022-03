L’ appello di Francesco: “In data 21/03/2022 è scappato da Pirri, zona Via Italia, il nostro gatto. Si chiama Simba e ha 7 anni. L’ultima volta che è stato visto (23/03/2022 mattina) è scappato da una casa di via Sinnai, sempre a Pirri, in direzione via Ampere. Chiunque lo veda o l’abbia vista mi contatti al 3482831889. Grazie mille. Francesco.”

