Cagliari, sos dei commercianti: “Bollette insostenibili, nessuno stacchi la corrente alle imprese”

Un incontro urgente al Prefetto di Cagliari per chiedergli di non slacciare gli utenze elettriche alle imprese che hanno subito il 50 % dell’aumento in bolletta. La richiesta arriva dai commercianti cittadini che chiedono anche il rateizzo delle stesse bollette.