Cagliari, sorpresi a frugare all’interno di un’auto rubata: denunciato un 29enne, fuggiti i complici.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per il reato di ricettazione un ventinovenne del luogo, già gravato da denunce. Questi, attorno alle 14,30 di ieri in via Flumendosa, si è introdotto insieme ad altri due complici datisi alla fuga e in corso di identificazione, all’interno di una Renault Clio Van, che è risultata essere provento di un furto perpetrato nel corso della medesima mattinata in via Santa Gilla. È stato sorpreso e bloccato dal proprietario, un 61enne residente in via Val Venosta. Sul posto sono stati immediatamente fatti intervenire i militari, con una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa di via Nuoro. I carabinieri hanno identificato il giovane e proceduto alla restituzione del veicolo al legittimo proprietario. È risultato essere stato asportato dal mezzo un compressore per pneumatici custodito all’interno del cofano, i fuggitivi devono averlo portato via.

