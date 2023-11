Cagliari, Solinas: “Martedì arrivano i 50 milioni di euro per il nuovo stadio”

Domani potrebbe essere il gran giorno dei 50 milioni di euro per il nuovo stadio Unipol Domus Gigi Riva. L’annuncio è stato dato ieri dal presidente della Regione Christian Solinas, ieri in tribuna ad assistere al match tra Cagliari e Monza, terminato 1 a 1.

“Abbiamo già stanziato le risorse necessarie. C’erano procedure amministrative in capo agli uffici”, ha dichiarato il Governatore ai microfoni del blog sportivo “Centotrentuno”, “martedì sarò in grado di sottoscrivere l’accordo di programma con il Comune che consentirà di assegnare le somme all’amministrazione comunale. E di dare alla città e alla squadra”, aggiunge, “uno stadio all’altezza della qualità e dei tifosi e della passione per il Cagliari”.

Il Comune e il Cagliari calcio avevano dichiarato la necessità di avere il denaro entro il 30 novembre per far partire la procedura per i lavori. Domani potrebbe essere il gran giorno.