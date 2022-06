La turista è salita sul gommone del 62enne mentre uno dei due soccorritori dell’imbarcazione è andato sul kayak per portarlo a riva, cosa riuscita non senza difficoltà. Ma intanto il gommone ha iniziato a imbarcare acqua e i due a bordo, il 62enne cagliaritano e la turista, si sono rifugiati nell'anfratto tra scogli e sabbia sotto la Sella del Diavolo. Sul posto è subito arrivata la motovedetta 811 della Guardia costiera ha trainato il gommone in porto.(l.on)

Soccorsi un sardo di 62 anni e una turista inglese di 30. Il gommone, con a bordo un cagliaritano di 62 anni e un amico, si era avvicinato per prestare assistenza a due kayak che si trovavano in difficoltà a causa del moto ondoso con vento di scirocco che portava contro la scogliera.

CAGLIARI. Soccorrono in mare due turisti in difficoltà sui loro kayack, ma il gommone imbarca acqua e rimangono a loro volta bloccati sugli scogli. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi 21 giugno nello specchio di mare sotto la Sella del Diavolo.

Fonte: La Nuova Sardegna

