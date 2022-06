CAGLIARI. Si è appropriato di un telefono cellulare e del bancomat di una donna che stava soccorrendo e poi ha prelevato dal conto corrente mille euro. Un 46enne, volontario del soccorso a Cagliari, è stato denunciato dai carabinieri per furto e indebito utilizzo di una carta di credito. L'episodio è avvenuto il mese scorso. L'uomo, in servizio su un'ambulanza, era intervenuto per soccorrere una 55enne nella sua abitazione a Cagliari. Una volta dentro casa, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è appropriato del cellulare e del portafogli che conteneva documenti e carte di credito. Proprio durante una sosta del mezzo di soccorso, nel tragitto verso il Policlinico di Monserrato, ha prelevato dallo sportello bancomat mille euro. Il 22 maggio scorso la 55enne ha presentato una formale denuncia di furto e i carabinieri hanno avviato le indagini. Grazie ad alcune testimonianze e alle riprese del sistema di videosorveglianza dell'ospedale sono risaliti all'autore del furto. Durante la perquisizione nell'abitazione del soccorritori volontario i carabinieri hanno trovato il cellulare rubato alla vittima. (ANSA)

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail