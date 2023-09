Cagliari, sigilli tolti all'ex Alfieri: in via della Pineta palazzo a 6 piani con piscina panoramica

Via i sigilli, sono già ripresi i lavori all’ex Alfieri di via della Pineta a Cagliari. Il palazzo a sei piani, con attico e superattico più piscina panoramica potrebbe essere terminato nel giro di pochi mesi. Dopo lo stop di inizio febbraio, la società immobiliare Turrinoa si era rivolta al tribunale del riesame. E, dopo meno di un mese, la richiesta di dissequestro era stata accolta, come conferma il legale della società, l’avvocato Salvatore Casula. I residenti della zona e i tanti passanti in una delle strade più trafficate del capoluogo sardo hanno notato gli operai al lavoro, a ritmo serrato, accanto all’ex cine-teatro, che sarà trasformato in un market con tanto di parcheggi sotterranei. I sigilli erano stati apposti l’11 febbraio scorso dagli uomini della sezione di polizia giudiziaria del corpo forestale e di vigilanza ambientale, su ordine della Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato è di abuso edilizio: “Sappiamo che la procura aveva chiesto, ottenendola, una proroga delle indagini di sei mesi, non sappiamo se siano già state concluse o se siano ancora in corso”, spiega Salvatore Casula. Le opzioni sono due: o la richiesta di archiviazione dal parte del pm o un avviso di conclusione delle stesse indagini.

Intanto, però, con il via libera del riesame i lavori vanno avanti. E online compaiono già i rendering dei 27 appartamenti previsti: in cima ai sei piani spicca una piscina panoramica.

Fonte: Casteddu on line