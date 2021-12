Sandro Sarais era piantonato al Businco dove era ricoverato per le ferite che lui stesso si era inferto dopo che i carabinieri lo avevano rintracciato. La donna brutalmente uccisa nella sua casa di Quartu si chiamava Mihaela Kleics

In ospedale era in stato di arresto per l'accusa di omicidio volontario. Questo pomeriggio poco dopo le 17 si é suicidato lanciandosi nel vuoto dalla finestra della sua stanza di ospedale. Sul posto 118 e carabinieri.(l.on)

CAGLIARI. Si è tolto la vita gettandosi da una finestra del terzo piano dell'ospedale Businco di Cagliari il presunto assassino della romena Mihaela Kleics, avvenuto a Quartu l'altro fine settimana e scoperto lunedì scorso 13 dicembre. Sandro Sarais, 56 anni di Nuraminis, era piantonato dai carabinieri nella stanza di ospedale dove si trovava ricoverato per le ferite che lui stesso si era inferto con un coltello a polsi e gola quando i carabinieri lo avevano rintracciato chiuso dentro l'auto fra Maracalagonis e Castiadas, in territorio di Solanas.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a