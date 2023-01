A seguito del grave evento di dissesto statico nella Via G.M. Dettori manifestatosi il fine settimana scorsa, che ha riguardato entrambi i corpi di fabbrica fronteggianti il tratto pedonale compreso tra la piazza Mario Aramu e lo slargo di piazzetta Savoia, sono stati predisposti immediati interventi di sgombero, dalla mattinata di sabato fino alla mattinata odierna, degli immobili individuati dai civici 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 47.

Gli sgomberi si sono resi necessari a causa della evoluzione peggiorativa del quadro fessurativo osservata dai Vigili del Fuoco e dai tecnici comunali.

E’ stata disposta l’esecuzione di opere provvisionali per consentire, ai tecnici chiamati ad operare nelle zone pericolose, di agire in condizioni di sicurezza e assicurare l’accessibilità ai mezzi di soccorso, nonchè migliorare in generale le condizioni di sicurezza, condizionate negativamente dalla chiusura del tratto pedonale, chiusura già attuata di fatto da sabato notte mediante transennamento.

A seguito della messa in sicurezza si potranno effettuare ulteriori verifiche tecniche per accertare le cause del dissesto statico e valutare le più opportune soluzioni strutturali.

