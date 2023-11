Cagliari, si schiantano con lo scooter contro un'auto: gravissima una 16enne

Si sono schiantati con lo scooter contro un’automobile: una ragazza di 16 anni, che viaggiava come passeggera, è in condizioni disperate, gravissima, ricoverata in codice rosso al Brotzu. Ferito anche il conducente, un ragazzo di 17 anni.

E’ successo nel pomeriggio in via Is Maglias a Cagliari. Il motorino, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un’auto durante un sorpasso, L’automobilista si è subito fermato per soccorrere i due giovani e ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze e gli agenti della polizia municipale. Il 17enne è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo. La ragazza ha riportato un trauma cranico e ferite in diverse parti del corpo.