Cagliari, si rovescia una barca con 5 persone al Poetto: paura davanti all'ospedale Marino

Una barca di 6 metri e con 5 persone a bordo si è rovesciata questo pomeriggio nelle acque del Poetto di Cagliari, davanti all’ospedale marino, dopo aver imbarcato acqua. Dalle prime informazioni, tutti gli occupanti sono stati salvati grazie all’intervento della Guardia costiera e agli uomini della Capitaneria di porto, e non ci sono feriti. Ancora da accertare i motivi che hanno provocato l’incidente.

Sono intervenuti nei soccorsi gli specialisti sommozzatori e nautici dei Vigili del fuoco che, dopo un’immersione per verificare le condizioni della barca, hanno provveduto a metterla in sicurezza e in galleggiamento per permettere di trasportarla a Marina Piccola.