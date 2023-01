Cagliari si rifà il look, 80 progetti per 120 milioni - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GEN - "Cagliari cambia". Con questo slogan l'amministrazione comunale ha illustrato oggi il più grande programma di interventi infrastrutturali che il Comune del capoluogo abbia messo in campo dal Dopoguerra a oggi.

I numeri indicano la direzione di una città che nell'arco di un anno è destinata a diventare più moderna, più funzionale e anche più accogliente: 120 milioni di euro, 80 progetti, 10 dei quali prioritari, otto differenti assi di azione. A questi fondi si aggiungono anche altre risorse, per un totale complessivo di 234 milioni investiti in un paio d'anni, che creeranno 5.000 nuovi posti di lavoro.

Una città che punta - è stato detto in conferenza stampa - a valorizzare la sua risorsa più importante, quella ambientale, che grazie a parchi, aree verdi, giardini, lagune e stagni copre circa la metà del territorio comunale.

"Questi interventi - ha sottolineato il sindaco Paolo Truzzu - disegnano una città nuova che, senza snaturarne l'identità, sarà più moderna, accogliente, verde, sostenibile e intelligente Una città consapevole che il suo straordinario patrimonio ambientale rappresenta una straordinaria opportunità di attrazione e crescita se utilizzato con attenzione e ingegno. Ogni intervento è stato pensato per salvaguardare le non infinite risorse, quali il suolo, le piante, l'acqua, l'aria e l'energia e allo stesso tempo renderle fruibili ai nostri concittadini e a tutti coloro che desiderano vivere Cagliari".

"In questo senso - ha continuato Truzzu - si tratta di un'operazione straordinaria a valere sui fondi del REACT-EU, che fa il paio con gli investimenti che riguardano le grandi infrastrutturazioni delle principali arterie cittadine, a partire dal grande boulevard verde di via Roma, da viale Trieste a viale Buoncammino e via Dante. Se ci sarà qualche disagio chiediamo anticipatamente pazienza. Come quando affrontiamo i fastidi per gli interventi di ristrutturazione nelle nostre abitazioni. Al termine dei lavori avremo una casa più accogliente, comoda e funzionale. E anche con un valore maggiore. Lo stesso accadrà in città, a Cagliari, la nostra casa comune". (ANSA).



