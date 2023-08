Cagliari, si ribalta in via Giardini l’auto guidata da un’anziana: feriti la donna e un cagnolino. Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 11:30 di questa mattina in via Giardini a Cagliari per incidente stradale, dove per cause ancora da accertare, un’anziana donna alla guida di un’autovettura ha perso il controllo finendo la sua corsa su due veicoli in sosta ribaltandosi sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra terra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, dove gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un codice giallo dagli operatori sanitari inviati con un ambulanza dal servizio territoriale di emergenza. A bordo dell’autovettura viaggiava un cagnolino che a causa del violento scontro ha subito un trauma, affidato ad un veterinario. Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.