Un incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto in via Is Maglias a Cagliari. Un giovane alla guida di un’auto ha perso il controllo del volante e il mezzo e si è ribaltato, proprio in mezzo alla strada. Solo per pura casualità non stavano passando altri automobilisti o attraversando pedoni. Sul posto è arrivata la polizia Locale e il 118. Solo ferite lievi e un ricovero al Policlinico di Monserrato, in codice verde, per l’automobilista.

