Cagliari, si ferma tutto per l’ultimo saluto a Gigi Riva: domani chiude anche lo storico ristorante del bomber. Annullato ogni evento elettorale e anche il consiglio comunale di stasera, lo storico ristoratore di Riva Giacomo Deiana annuncia: “Domani a pranzo serrande abbassate, andiamo tutti a omaggiare il campione che abbiamo coccolato per trent’anni”. Tanti anche i negozi in città pronti a chiudere in segno di lutto e rispetto.

