Cagliari, si è spenta Kanykei Turdukulova: il dolore della comunità kyrghiza

Ad esequie avvenute la Comunità kyrghiza di Cagliari annuncia con profondo dolore la scomparsa della propria connazionale

Kanykei Turdukulova

Ringrazia l’Ospedale Oncologico Businco per la grande professionalità e disponibilità mostrata nella circostanza. Un particolare ringraziamento va alla gentile dottoressa Daniela Capra ed ai medici col personale infermieristico dell’Hospice di via Jenner per la loro

incomparabile umanità.

3887869350

Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari

Agenzia funebre Don Bosco