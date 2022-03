Cagliari, si cerca una famiglia per Lino: ha vissuto 4 anni dalla morte della padrona in un cortile isolato dal mondo

UNA VERA FAMIGLIA PER LINO, CHE HA VISSUTO 4 ANNI DALLA MORTE DELLA PADRONA IN UN CORTILE ISOLATO DAL MONDO. È stato chiamato Lino, ma la verità è che nessuno sa come si chiama. La sua mamma umana è morta quattro anni fa e, da allora, lui è rimasto da solo in quella casa disabitata. Viveva in un cortile, in un vicolo, dietro un cancello cieco, senza contatti con nessuno. L’unica persona con cui interagiva era l’anziano signore che, una volta a settimana, gli portava cibo e acqua.Dopo varie insistenze, sono intervenute le forze dell’ordine e il piccolo è stato portato via.Onde evitare il canile, una signora si è offerta di stallarlo, ma non può assolutamente tenerlo perché litiga con il suo cane.Cerchiamo per lui una famiglia che lo voglia come unico figlio, è piccolo di stazza, ma è estremamente territoriale. Con le persone è dolcissimo, affettuoso e giocherellone.Aiutateci a trovargli una casa (definitiva o temporanea) perché in canile non sopravviverebbe.GraziePer informazioni tel. 348/0535116( provincia di Cagliari)

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

