Cagliari, si barrica in casa con la madre e il fratello: intervengono i carabinieri

La segnalazione è arrivata ieri sera al 112 alla centrale operativa di via Nuoro: un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica si era barricato dentro casa non permettendo l’uscita della madre di 86 anni e del fratello di 47. Sul posto sono intervenuti i i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace e della Stazione di Pirri

I militari, approfittando del fatto che la porta fosse stata leggermente aperta per una qualche distrazione, sono riusciti a introdursi all’interno e porre rapidamente in sicurezza la persona, ammanettandola, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Poco dopo, sul posto è intervenuto il personale del 118 che, con il consenso dello stesso interessato ormai collaborante, lo ha trasportato per le valutazioni mediche di competenza presso l’ospedale “SS. Trinità”, da dove lo stesso si allontanava poi spontaneamente senza farsi visitare.

