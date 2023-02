Cagliari, si allungano i tempi del cantiere infinito di Sant’Avendrace: “Serve una nuova gara”

Tempi lunghi per viale Sant’Avendrace. Sarà revocato l’appalto aggiudicato per la riqualificazione di viale Sant’Avendrace. Il Comune procederà con una nuova gara e una nuova assegnazione. Allungando però i tempi per la fine dei lavori, anche per il rischio di ricorsi legali. L’annuncio oggi da parte del primo cittadino Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di presentazione del Global service (la gestione integrata della rete viaria del Comune di Cagliari).

“Temo che l’attuale impresa non riuscirà a completare i lavori”, ha dichiarato il sindaco, “dobbiamo fare un nuovo appalto”.

Dopo la retromarcia sul senso unico e i dubbi sulle piste ciclabili, ora c’è un’altra doccia fredda per i residenti, i commercianti e i ristoratori dell’importante strada cittadina costretti a convivere col buio e un cantiere lasciato a metà con tutti gli inevitabili disagi.