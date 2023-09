Cagliari, sì alla mega pista ciclabile dentro Monte Claro: "In bici da via Romagna a via Cadello"

Sono stati appaltati e avranno inizio nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che attraverserà il parco di Monte Claro, connettendo la Cittadella della Salute e i poli scolastici situati tra viale Ciusa, via Romagna e via Liguria con via Mattei e via Cadello. Lo ha annunciato il consigliere metropolitano delegato alla Mobilità e Viabilità Antonello Floris in apertura della presentazione del programma di eventi della settimana europea della mobilità 2023 organizzati e promossi dalla Città Metropolitana di Cagliari, che si è svolta questa mattina nella sala polifunzionale del parco di Monte Claro.

Il nuovo percorso, che avrà una lunghezza di 900 metri, consentirà una maggiore fruizione del parco e si integrerà con la rete ciclabile già esistente del Comune di Cagliari. “Siamo lieti di poter annunciare nella zettimana della mobilità l’avvio di un progetto concreto di mobilità sostenibile che consentirà ai cittadini di spostarsi da un quartiere all’altro della città in bici o a piedi attraverso il parco di Monte Claro, in sicurezza e in mezzo al verde”, ha commentato Floris. “Confidiamo, una volta completate le opportune verifiche, di avviare i lavori entro il mese di ottobre e concluderli nella primavera del 2024”.

Floris ha anche illustrato il fitto calendario di eventi della settimana della mobilità, in programma dal 16 al 24 settembre. Tre le iniziative organizzate dalla Città Metropolitana. La giornata odierna sarà dedicata alla sensibilizzazione verso le tematiche della mobilità sostenibile, con un’esposizione nel parco di Monte Claro delle aziende cittadine leader nel settore della mobilità elettrica. Nel pomeriggio è in programma una caccia al tesoro a tema riservata a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, con premi che includeranno monopattini elettrici, biciclette, pattini, skateboard e altri accessori. Giovedì 21 settembre il convegno ‘Mobilità ed energia sostenibile sostenibile per le generazioni future’, ospitato nella sede del CIS Cagliari, affronterà il tema della mobilità verde con gli interventi del professor Stefano Maggi dell’Università di Siena e dell’ingegner Italo Pressi, amministratore delegato della società leader nel settore della mobilità elettrica A2A. Venerdì 22 settembre, nella sala polifunzionale del parco di Monte Claro, saranno invece presentati il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana e il Piano dei Servizi Minimi del Trasporto Pubblico Locale. Altri eventi saranno organizzati dai Comuni e dalle associazioni del territorio, e includeranno passeggiate ecologiche a piedi, in bicicletta e in canoa, corsi, laboratori e convegni.