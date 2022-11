I soldi, ora, ci sono proprio tutti, sino all’ultimo centesimo. Dopo il via libera, fondamentale, della Federazione italiana di pallavolo, che ha scelto la proposta spedita dal Comune di Cagliari lo scorso 23 aprile, arrivano i fondi della Regione, che parteciperà alla costruzione del nuovo palasport da ottomila posti nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari. Un progetto che si inserisce in quello più ampio di riqualificazione del quartiere il cui costo è fissato in 25 milioni, di cui 11,5 finanziato a valere sulle risorse del Pnrr e tre tranche milionarie della Regione: 2,750 milioni nel 2022, 4,725 nel 2023 e poco più di sei nel 2024. L’impianto sarà in grado di ospitare manifestazioni pallavolistiche di alto livello nazionale ed internazionale, con migliaia posti a disposizione sugli spalti e un contributo del Comune all’investimento già realtà, che rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Fipav aveva esaminato tutte le richieste pervenute, valutandole sulla base dei criteri precedentemente comunicati: dimensione dell’impianto, numero degli spettatori, importo complessivo del progetto, compartecipazione dell’amministrazione territoriale e di altre federazioni sportive, zona del progetto anche in funzione della presenza di altri impianti sportivi limitrofi e parere del comitato regionale o territoriale della Federazione della pallavolo.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail