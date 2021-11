Si accende la magia del Natale a Cagliari. In piazza Garibaldi si sono accese le luci dell’albero di Natale. Colori e disegni scintillanti, il Comune illumina il lungo periodo pre natalizio con il classico albero luminoso. E domani mattina al via l’apertura delle 30 casette di corso Vittorio Emanuele II (che resteranno montate fino all’8 gennaio) e delle 13 di piazza Yenne (aperte fino al 29 dicembre). In tutto 43 casette che ospiteranno diverse tipologie di prodotti: 17 di creazioni di artigiani e hobbisti, 14 di cibo e bevande 8 di prodotti di commercio.

Gli articoli in vendita saranno tantissimi, dai dolci sardi al torrone, ma anche pane, pasta, cioccolato, salumi e formaggi, oli, più birre, liquori e spumanti; non mancheranno gli addobbi natalizi per decorare l’albero o il presepe, candele, luci e lampade, fino alle creazioni fatte a mano come gioielli, borse, quadri, maschere, sculture in legno.

Inoltre, una casetta sarà invece impegnata per accogliere un info point sulle iniziative del Natale in tutta la città, e le restanti tre si trasformeranno in piccole succursali degli elfi di Babbo Natale, per creare un diretto contatto con la sua sede centrale, notoriamente dislocata al Polo Nord.

Confermata anche per questa edizione 2021 la presenza di un pianoforte in piazza Yenne, che verrà lasciato a disposizione dei cittadini che avranno piacere di suonarlo, mentre in corso Vittorio Emanuele II sarà per la prima volta allestito in albero di Natale.

Non è tutto: durante i 39 giorni di apertura dei mercatini, sono previsti eventi e appuntamenti dedicati soprattutto ai bambini. Saranno però sviluppate come piccole sorprese, in linea con la tradizione natalizia, che basa la sua emozione principale nello stupore e nella meraviglia.

