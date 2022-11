Attraversamenti pedonali rialzati per la sicurezza dei pedoni. L’annuncio è del sindaco Paolo Truzzu che con un video messaggio su Facebook ha descritto il progetto di restyling della via dello shopping. “Rifaremo tutto il marciapiede, allargheremo le zone accanto agli incroci per dare sicurezza ai pedoni”, ha dichiarato il primo cittadino, “andremo a realizzare e attraversamenti pedonali rialzati , amplieremo gli spazi per le piante e sistemeremo la pista ciclabile sul marciapiede. Stiamo anche intervenendo sui sottoservizi. Da via Cocco Ortu e proseguiremo verso piazza Giovanni XXIII daremo un disegno univoco alla via commerciale per farla tornare a splendere”.

Oggi in via Dante sopralluogo della commissione Mobilità. “Una notizia importante è che saranno realizzati i gli attraversamenti pedonali rialzati”, dichiara Matteo Lecis Cocco Ortu, Pd, “che accompagneranno il flusso pedonale come richiesto da un nostro emendamento, perché ogni tanto seminare idee e proposte anche dall’opposizione porta buoni frutti”.

I cantieri saranno due: quello già partito riguarda i sottoservizi (300 mila euro, realizzato coi fondi del global services) e dureranno fino all’Immacolata (8 dicembre) per non disturbare lo shopping natalizio.

Dopo l’Epifania al via i lavori veri e propri. Quelli del Pon metro (un milione e 200 mila euro) per la riqualificazione pista ciclabile, dei marciapiedi e delle aiuole. Sarà anche messa in sicurezza la rotatoria di piazza San Benedetto e le fermate saranno rese accessibili ai disabili. Il cantiere sarà organizzato in 6 blocchi (piazza Giovanni XXIII-via Cocco Ortu, via Cocco Ortu- rotatoria di piazza San Benedetto, rotatoria di piazza San Benedetto e poi altre tre tappe all’altezza di via Tola, via Farina per finire in piazza Repubblica. La chiusura dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2023. Almeno secondo i tecnici. Ma c’è un po’ di scetticismo da parte dell’opposizione.

