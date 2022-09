Cagliari, sgomberato l’ex asilo di via Premuda: due famiglie lo occupavano abusivamente da agosto.

Nella giornata di oggi, giovedì 22 settembre 2022, la Polizia locale di Cagliari e i Servizi sociali hanno dato seguito all’ordinanza dell’Ufficio patrimonio, che disponeva il rilascio di buona parte dei locali dell’ex asilo di via Premuda occupati abusivamente dal mese di agosto. Ai due gruppi familiari, ciascuno composto da una coppia senza figli, è stata offerta sistemazione nelle strutture del Comune.

Sgomberati dai materiali depositati, gli accessi ai locali dell’ex asilo sono stati murati.

