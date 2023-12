Cagliari, sfondano la vetrina con l'auto e scappano con giubbotti e felpe: "Diecimila euro di danni"

Ladri sempre più scatenati anche in centro a Cagliari. Poco prima dell’alba sono entrati in azione nel negozio di abbigliamento Taxi, tra via Dante e via Cocco Ortu. Utilizzando un’automobile come “ariete” hanno sfondato una delle vetrine e hanno arraffato giubbotti, felpe e pantaloni. L’allarme è scattato subito e i malviventi sono fuggiti a tutto gas con la macchina, perdendo anche un pezzo di parafango. Sul posto è intervenuta la polizia. Il negozio non ha telecamere ma qualche attività commerciale vicina sì: quei filmati potrebbero rivelarsi decisivi per risalire ai delinquenti. Il colpo è stato molto rapido: hanno probabilmente raggiunto il marciapiede a tutta velocità, rompendolo, prima di arrivare a sfondare la vetrina. Stando a quanto trapela, un’anziana avrebbe visto i ladri caricare gli abiti dentro la macchina.

Amareggiato il titolare di Taxi, Luigi Cao, commerciale molto noto anche nelle vie dello shopping: “I danni ammontano almeno a diecimila euro tra la vetrina, il cartongesso e la merce rubata. Penso che siano dei temerari, dei pazzi. Avranno sicuramente rubato la macchina con la quale mettere a segno il colpo”, presume Cao. “Era da tantissimi anni che un negozio di abbigliamento non veniva svaligiato con questa modalità. Spero che le immagini delle telecamere ci aiutino a rintracciarli”