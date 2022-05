È stato per questo richiesto l’intervento del 118, ma non c’è stato bisogno di ricovero ospedaliero. I passeggeri si sono ripresi con le cure sul posto del personale sanitario. I carabinieri hanno raccolto le versioni dell’accaduto da parte dei protagonisti e le testimonianze delle persone a bordo del pullman della linea PQ del Ctm.(l.on)

CAGLIARI. Momenti di tensione nel tardo pomeriggio su un pullman del Ctm al Poetto. Secondo quanto emerso in misura frammentaria, il conducente del mezzo pubblico avrebbe avuto un contrasto con un passeggero a causa dell’atteggiamento poco corretto da parte dell’utente e quando stava per profilarsi uno scontro fisico, l’autista ha spruzzato uno spray al peperoncino sul volto passeggero nel tentativo di bloccare la sua minacciosa irruenza.

Fonte: La Nuova Sardegna

