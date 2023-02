Cagliari, serve una casa per Bomber: il bel micione tanto bisognoso di amore

RADIO ZAMPETTA SARDA; “UNA CASA PER BOMBER, IL BEL MICIONE BISOGNOSO DI AMORE”.

Noi di radio zampetta sarda, abbiamo pubblicato in diversi appelli la storia di Bomber, un gatto che vive a Cagliari tra i mille pericoli della strada.

Investito e operato per una frattura alla bocca, grazie alle cure di Kate è tornato in splendida forma.

Dopo un periodo di degenza è stato rimesso in libertà, ma nel giro di 2 giorni il povero Bomber non si è saputo difendere dagli attacchi dei gatti territoriali, trasformandosi in un concentrato di graffi sanguinanti, oltre a essersi completamente bagnato a causa delle piogge.

Grazie a una raccolta fondi, e al buon cuore di Ketty, Bomber è stato castrato, ma la vita di strada presenta troppi rischi.

Sono arrivati altri aiuti da parte di Claudia e Valeria che verranno usati da Kate, per continuare le sterilizzazioni di altri gatti del quartiere.

Si cerca adozione del cuore, garantendo vita in sicurezza.

Per info contattate il

+39 333 328 5298