Cagliari, serranda spaccata e cassa della pizzeria svuotata nella notte: “Dove sono i controlli?”

Serranda spaccata senza troppi problemi, poi subito dritti verso la cassa, dove per fortuna erano conservati solo pochi euro, il “fondo” di una giornata di lavoro. I ladri, a Cagliari, hanno colpito nuovamente un locale food. Stavolta è toccato alla pizzetteria diretta da Alessandra Marras, in piazza Gramsci, a pochi metri dalle vie dello shopping. Un colpo fatto in piena notte, nell’indifferenza generale. Nessuno, infatti, sembra essersi accorto di nulla. La titolare, al momento della riapertura, si è trovata davanti a una scena devastante: “Stanotte è toccato anche a noi, sono entrati a rubare. Hanno forzato la serranda e la porta laterale, rubando indisturbati il fondo cassa. Poco o molto che sia non importa, ciò che mi importa è la fine che stiamo facendo”, attacca la ristoratrice. “Nel giro di pochi mesi sono stati violati negozi di via Manno, via Garibaldi, via Sonnino. Ora noi in piazza Grasmci. E, anche ottenendo il primo piano dell’individuo attraverso le telecamere, non gli si fa nulla”. La Marras, contattata dalla nostra redazione, spiega di “non avere le telecamere, andrò a fare la denuncia ai carabinieri”.

E parte lo sfogo: “Invece di rafforzare la polizia Locale in macchina, in bici, in moto o a cavallo, durante il giorno, per multare freneticamente chi parcheggia in doppia fila perché magari deve ritirare un pacco nel negozio di fronte, pensare di controllare la città anche durante la notte sembra impossibile? Siamo al buio da mesi. Lampioni spenti, strade buie. Ci riusciremo ? Me lo auguro”.